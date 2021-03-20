В мэрии прокомментировали ситуацию с перекопанной дорогой в Кальном

Рязанцы пожаловались, что на улице Быстрецкой неизвестные перекопали дорогу. В мэрии прокомментировали ситуацию.

Рязанцы пожаловались, что на улице Быстрецкой неизвестные перекопали дорогу. В мэрии прокомментировали ситуацию.

Ранее пост об этом опубликовали в соцсетях в субботу, 20 марта.

«Раскопали всю дорогу на Быстрецкой, 19, 19к1 и 21к9, не могут ни проехать, ни пройти местные жители, про скорую и пожарных молчу. Документы на работы не показывают. Все это происходит в 20:00», — говорится в сообщении местного жителя.

В мэрии прокомментировали ситуацию.

«Наши коммунальщики там не работают. Это одна из строительных компаний проводит какие-то манипуляции со своими коммуникациями. МКУ „УДТ“ по Советскому району связались с организацией и попросили в понедельник предоставить все разрешающие документы».