В Калужской области рухнул балкон с людьми

В городе Балабаново Калужской области в жилом доме обрушился балкон со стоявшими на нем людьми. Все трое остались живы, но получили травмы.

В городе Балабаново Калужской области в жилом доме обрушился балкон со стоявшими на нем людьми, сообщает РИА Новости.

По данным областной прокуратуры, балкон обрушился в одной из квартир на втором этаже дома на улице Московской. В момент обрушения на нем стояли трое мужчин. Все они остались живы, но получили травмы.

Прокуратура проводит проверку.