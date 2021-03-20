В Гидрометцентре предупредили о понижении атмосферного давления

Атмосферное давление в центре Европейской России из-за циклона в воскресенье, 21 марта, будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Атмосферное давление в центре Европейской России в воскресенье, 21 марта, будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, в воскресенье над центром Европейской России начнет действовать циклон, и давление будет очень низкое. Оно понизится в ночь с 20 на 21 марта. Давление будет на 10-12 миллиметров ниже нормы.

«Прогнозируем, что будет 734 миллиметров ртутного столба во второй половине дня воскресенья и в понедельник ночью», — сказал Вильфанд.

Нормальное давление — 744 миллиметров ртутного столба.

Деятельность циклона будет сопровождаться также низкими облаками и выпадением осадков в виде снега, добавил руководитель Гидрометцентра.