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В детсаду Сапожковского района обнаружили просроченные сосиски
В дошкольном образовательном учреждении Сапожковского района во время проверки обнаружили нарушения правил СанПиН. В холодильнике держали продукты без контрольного термометра, также выявили сосиски, хранившиеся дольше срока.

В дошкольном образовательном учреждении во время проверки обнаружили нарушения правил СанПиН, сообщает пресс-служба прокуратуры Сапожковского района.

Во время проверки установлено, что в складском помещении образовательного учреждения хранится шиповник без сведений о дате изготовления, сроке годности, производителе, условиях хранения, а также пряники сырцовые со сливочным ароматом без сведений о дате изготовления.

Обнаружилось также, что в детсаду в холодильнике держали продукты без контрольного термометра. Кроме того, выявили сосиски «Вязанка Молочные», хранившиеся дольше срока, установленного производителем, — 24 часа.

Прокурором района в отношении должностных лиц вынесено два постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ. Двоим сотрудникам назначены штрафы.

В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления, одно рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, одно представление находится на рассмотрении.