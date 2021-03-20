В Борках провели тренировочную эвакуацию детей перед весенним половодьем

В субботу, 20 марта, в рязанском поселке Борки прошла тренировка по эвакуации детей и персонала из школы № 29 на случай паводка. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

В субботу, 20 марта, в рязанском поселке Борки прошла тренировка по эвакуации детей и персонала из школы № 29 на случай паводка. Об этом сообщается на сайте рязанской мэрии.

В ней приняли участие члены оперативного штаба по ликвидации ЧС, руководители структурных подразделений администрации, представители минздрава области и других структур.

Во время учений отрабатывали все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.

После тренировочной эвакуации из школы колонна направилась в пункт временного размещения, который развернули на базе Дворца детского творчества. Проверили укомплектованность мобильного пункта оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости. Проконтролировали организацию горячего питания для эвакуируемых в столовой № 21.

Для оперативного реагирования на возможные ЧС определена группировка сил и средств, которая включает в себя 398 человек личного состава и 132 единицы техники, в том числе 2 лодки для организации лодочных переправ в поселок Борки и 2 лодки для подвоза дежурных смен на Борковскую и Окскую очистную водопроводные станции.

Также зарезервировали 40 автобусов, 2 грузовика — для перевозки имущества эвакуируемых. Готовы 200 спальных мест в пунктах временного размещения.

Все подразделения показали высокий уровень подготовки.