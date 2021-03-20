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В Башкирии тело женщины в полиэтилене нашли спустя три недели в квартире убийцы
В Башкирии тело женщины в полиэтилене нашли спустя три недели в квартире убийцы. Самого подозреваемого дома не оказалось, его разыскали и задержали спустя шесть дней. Мужчина сознался.

Полицейские обнаружили мертвой и завернутой в полиэтилен 50-летнюю жительницу башкирского города Благовещенск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Женщина ушла из дома 28 февраля, с тех пор о ней ничего не было известно. Ее 16-летняя дочь обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении матери только 12 марта.

Следователи установили, что в последнее время пропавшая гостила у знакомых в многоквартирном доме на улице Социалистической. Также в период исчезновения женщины в этом доме была умышленно повреждена система видеонаблюдения, об этом сообщали в полицию. По данным Следственного комитета республики, видеокамеру пыталась сломать жительница этого же дома, которая сделала это по просьбе своего соседа. Тот попросил ее помочь спрятать тело убитой им женщины.

Тело нашли завернутым в полиэтилен в квартире у соседа. Самого подозреваемого дома не оказалось, его разыскали и задержали спустя шесть дней. Мужчина во всем сознался и рассказал, что они с женщиной распивали алкоголь и поссорились. После этого он ударил ее ножом в грудь. Потом завернул тело в полиэтилен и попросил соседку помочь избавиться от трупа. Когда та отказалась, он покинул место преступления.