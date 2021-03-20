Ушел из жизни оперный певец Евгений Нестеренко

Ушел из жизни оперный певец Евгений Нестеренко. Народный артист СССР скончался на 84-м году жизни в Вене от последствий коронавируса.

Ушел из жизни оперный певец Евгений Нестеренко. Народный артист СССР скончался на 84-м году жизни в Вене от последствий коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в субботу, 20 марта, гендиректор благотворительного «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», — пояснила Игнатенко.

Из-за пандемии приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.

Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965 году Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 годы был солистом Большого театра.

Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.