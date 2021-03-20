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Урбанисты напомнили про обещания властей организовать выделенки в Рязани
Активисты «Городских проектов» напомнили горожанам, что власти обещают организовать выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани с 2017 года. Инфографика опубликована в группе проекта «Вконтакте».

Активисты «Городских проектов» напомнили горожанам, что власти обещают организовать выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани с 2017 года. Инфографика опубликована в группе проекта «Вконтакте».

«Ситуация с пробками улучшится, только если больше людей будут пользоваться общественным транспортом, а для этого он должен ходить часто и быстро. Достигнуть этого можно только с помощью выделенных полос, по которым поедут новые большие автобусы и троллейбусы», — сообщается в посте.

На прикрепленных картинках — высказывания чиновников с 2017 года о том, что власти в ближайшее время займутся этой проблемой. На данный момент в Рязани ни одной выделенной полосы для общественного транспорта нет.