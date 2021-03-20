Рязанская Госавтоинспекция возобновила рейды по тонировке

Сотрудники Госавтоинспекции за несколько часов в пятницу, 19 марта, выявили более 20 нарушений, связанных с управлением машин с тонированными стеклами. Рейды по тонировке будут проводиться регулярно.

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции за несколько часов в пятницу, 19 марта, выявили более 20 нарушений, связанных с управлением машин с тонированными стеклами. Их светопропускание не соответствует установленным требованиям, сообщается на сайте регионального УМВД.

Водителей привлекли к административной ответственности.

Если водитель отказывался устранить допущенные нарушения на месте, сотрудник ГИБДДД выдавал требование о прекращении административного правонарушения. Выдано более 15 таких требований. Согласно выданному требованию водитель должен либо устранить «тонировку», либо отказаться от использования автомобиля.

В случаях, когда водитель не выполняет законное требование сотрудника полиции, то он привлекается к административной ответственности вплоть до административного ареста.

Рейды по тонировке будут проводиться на регулярной основе.