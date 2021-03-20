Российским дачникам напомнили о новых противопожарных нормах

Российским дачникам напомнили о новых штрафах, которые действуют с 2021 года. Фактически из-за новых противопожарных норм нельзя жечь траву, сжигать ветки или сено на участке СНТ.

Российским дачникам напомнили о новых штрафах, которые действуют с 2021 года, сообщает агентство «Прайм».

По словам гендиректора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, практически с момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости порывов ветра более 10 метров в секунду нельзя. Кроме того, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

«Все мы понимаем, учитывая, что у нас участки в основном от 6 до 12 соток, что выполнить это требование физически не представляется возможным», — отметил он.

Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен составить менее одного метра, а глубина — от 30 сантиметров.

Фактически из-за новых противопожарных норм нельзя жечь траву, сжигать ветки или сено на участке. За это грозит штраф в размере до 4000 рублей. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры. Оплата одного штрафа не дает защиту от последующих.

«Шашлыки жарить будет можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от деревьев и строений. В противном случае вас также будет ждать штраф», — уточнил эксперт.

Новые правила противопожарного режима будут действовать пять лет.