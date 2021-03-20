Против актера сериала «След» возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против актера Андрея Лаврова, известного по роли в сериале «След». Он в субботу, 20 марта, угрожал убийством инспектору военной автоинспекции в Москве.

Уголовное дело возбуждено против актера Андрея Лаврова, известного по роли в сериале «След». Он в субботу, 20 марта, угрожал убийством инспектору военной автоинспекции в Москве, сообщает ТАСС.

На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Актер отпущен под подписку о невыезде. По этой статье актеру грозит до двух лет лишения свободы.

Известно, что 44-летний Лавров на Котельнической набережной подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и других.

Напомним, в феврале ушел из жизни актер Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След».