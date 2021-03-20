Под Новосибирском убили шестилетнего мальчика

В поселке Кудряшовском Новосибирской области нашли тело шестилетнего ребенка с множественными травмами. Погибшего ребенка обнаружили в квартире. Задержаны подозреваемые в преступлении — мать и отчим мальчика.

В поселке Кудряшовском под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка с множественными травмами, сообщает региональное СУ СКР.

Погибшего ребенка обнаружили в квартире. Задержаны подозреваемые в преступлении — мать и отчим мальчика.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Известно, что отчим регулярно избивал пасынка.

Также следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников органа опеки.

Как рассказали «КП-Новосибирск» соседи семьи, отчим недавно вышел из колонии. В семье еще двое детей, сейчас их забрали соцслужбы.

По словам соседей, осенью 2019 года мальчик выпал из окна своей квартиры со второго этажа и сломал позвоночник. С тех пор он ни разу на улицу не выходил, а мать как будто прятала мальчика.

«Мы ему еду передавали, а в понедельник собирались идти в опеку, чтобы семью проверили, но не успели… До сих пор понять не можем, почему опека их постоянно не контролировала?» — рассказали жильцы дома.

Криков в день трагедии из квартиры не слышали. Полицию вечером после произошедшего вызвала сама мать.