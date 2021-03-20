Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19. За билеты, купленные иностранными зрителями, вернут деньги.

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами МОК и Международного паралимпийского комитета официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19, сообщает «Р-Спорт».

«В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса», — говорится в заявлении оргкомитета по итогам встречи.

За билеты, купленные иностранными зрителями, вернут деньги, отмечается в документе.

Во встрече, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие президент МОК Томас Бах, президент МПК Эндрю Парсонс, глава оргкомитета Игр в Японии Сэйко Хасимото, исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто, министр по делам Олимпиады Тамае Марукава и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ожидается, что летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.