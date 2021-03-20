Любовную записку Сергея Есенина продадут на аукционе

Записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион,
Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.
Открытка 1916 года прошла почту. Текст записки опубликован в № 6 журнала «Слово» за 1998 год в статье Ю. Прокушева «Первая Любовь Сергея Есенина».
На адресной стороне: «п. от. Дединово Рязанской губ. уч.[ительнице] Анне Алексеевне Сардановской». На оборотной: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.».
Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное Есениным Сардановской.
Анна Алексеевна Сардановская (1896-1921) — первая любовь Сергея Есенина, работала учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии (сейчас это Луховицкий район Московской области). Познакомились они в Константинове. Анна приезжала с мамой, сестрой и братом в гости к родственнику, священнику Смирнову, дом которого находился недалеко от дома Есениных. Отношения их разладились в 1913 году переписка между Анной и Сергеем прекратилась после 1917 года.