\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-3°
Пнд, 22
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.90 14:54
Нал. EUR 87.45 / 88.65 16:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
Вчера 19:51
1 693
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
Вчера 14:00
4 422
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
5 883
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
13 440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любовную записку Сергея Есенина продадут на аукционе
Записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион. Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.

Записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.

Открытка 1916 года прошла почту. Текст записки опубликован в № 6 журнала «Слово» за 1998 год в статье Ю. Прокушева «Первая Любовь Сергея Есенина».

На адресной стороне: «п. от. Дединово Рязанской губ. уч.[ительнице] Анне Алексеевне Сардановской». На оборотной: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.».

Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное Есениным Сардановской.

Анна Алексеевна Сардановская (1896-1921) — первая любовь Сергея Есенина, работала учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии (сейчас это Луховицкий район Московской области). Познакомились они в Константинове. Анна приезжала с мамой, сестрой и братом в гости к родственнику, священнику Смирнову, дом которого находился недалеко от дома Есениных. Отношения их разладились в 1913 году переписка между Анной и Сергеем прекратилась после 1917 года.