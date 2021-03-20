Любовную записку Сергея Есенина продадут на аукционе

Записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион. Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.

Записка поэта Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная его первой любви, учительнице Анне Сардановской, выставлена на аукцион, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги пройдут 24 марта, стартовая цена — 180 тысяч рублей.

Открытка 1916 года прошла почту. Текст записки опубликован в № 6 журнала «Слово» за 1998 год в статье Ю. Прокушева «Первая Любовь Сергея Есенина».

На адресной стороне: «п. от. Дединово Рязанской губ. уч.[ительнице] Анне Алексеевне Сардановской». На оборотной: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.».

Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное Есениным Сардановской.

Анна Алексеевна Сардановская (1896-1921) — первая любовь Сергея Есенина, работала учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии (сейчас это Луховицкий район Московской области). Познакомились они в Константинове. Анна приезжала с мамой, сестрой и братом в гости к родственнику, священнику Смирнову, дом которого находился недалеко от дома Есениных. Отношения их разладились в 1913 году переписка между Анной и Сергеем прекратилась после 1917 года.