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Жительница Милославского чуть не убила мужа, упрекнувшего ее во встрече с экс-супругом
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жительница Милославского чуть не убила своего мужа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 33-летняя женщина живет с 24-летним мужчиной и ребенком, которого брала с собой на месяц в Тулу, куда ездила в гости к родителям. Когда они вернулись, супруги решили отпраздновать встречу.

Во время застолья молодой человек упрекнул жену в том, что в Туле она встречалась с бывшим мужем и отцом ребенка. «Она в ответ стала предъявлять претензии сожителю, что в период ее отсутствия он также не терял время даром», — говорится в сообщении.

Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и пригрозила супругу убийством, если он не успокоится. Тот испугался и вызвал полицию. В отношении его жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.

Фото ru.depositphotos.com