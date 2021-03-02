Заключенный рязанской колонии оказался в СИЗО через день после освобождения
Мужчине вменяют восемь эпизодов мошенничества в значительном размере. Об этом сообщил сайт райсуда.
24 февраля заключенной рязанской колонии №2 вышел на свободу. 25 февраля его отправили в СИЗО, сообщил
Мужчине вменяют восемь эпизодов мошенничества в значительном размере — часть 2 статьи 159 УК. Установлено, что с 18 по 30 июля заключенный звонил людям под предлогом использования их транспортных услуг. Он убеждал потерпевших пополнить его лицевые счета, суммы причиненного ущерба варьируются от 6 500 до 53 000 рублей.
Подозреваемый пробудет под арестом 1 месяц и 19 суток.
Постановление не вступило в законную силу.
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