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Вонь канализации и разбитые окна. Рязанец пожаловался на состояние пятиэтажки в Горроще
В подъезде на первом этаже разбиты окна, рассказал мужчина. На стенах вспучена краска, периодически прорывает трубы с горячей водой.

Житель дома №69 корпус 1 по улице Стройкова Василий пожаловался на состояние пятиэтажки. По его словам, из-за постоянно текущей канализации в доме «ужасная вонь».

В подъезде на первом этаже разбиты окна, рассказал мужчина. На стенах вспучена краска, периодически прорывает трубы с горячей водой.

«Нет никакой управы на обслуживающую компанию „Рязанский городской оператор“. Мы платим каждый месяц деньги за содержание жилья, чтобы потом нас специально обученные люди посылали на *** за наши же деньги с нашими же проблемами», — возмутился рязанец.

Напомним, ранее в доме на улице Стройкова горячая вода затопила два этажа.