В Уфе охранник интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек
В Уфе охранник интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек. Мужчина полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.
В Уфе охранник интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек. Об этом
В сентябре 2020 года 58-летний охранник, находясь на работе, предложил двум несовершеннолетним воспитанницам интерната уединиться с ним в школьной раздевалке. Там он изнасиловал девочек.
Мужчина полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.