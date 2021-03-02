В среду в Рязанской области ожидаются мокрый снег и ветер
В среду, 3 марта, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 3 марта, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидаются мокрый снег и морось. На дорогах гололедица, местами сильная.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -2, +3 градуса.