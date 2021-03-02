В Совфеде оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Спикер Совфеда отметила, что сейчас введение четырехдневной рабочей неделе неактуально, поэтому нет необходимости вводить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Спикер Совфеда отметила, что сейчас введение четырехдневной рабочей неделе неактуально, поэтому нет необходимости вводить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — сказала Матвиенко.

Напомним, ранее в Госдуме также обсудили четырехдневную рабочую неделю.