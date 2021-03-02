Некоторым категориям работников предложили ввести дополнительный отпуск

В Совфедре предложили предоставить некоторым категориям работников дополнительный отпуск. Авторы законопроекта отмечают, что дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет нужно предоставлять людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

В Совфедре предложили предоставить некоторым категориям работников дополнительный отпуск. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о работниках, которые ухаживают за членами семьи, нуждающимися в постоянном медицинском уходе. При наличии медицинского заключения работнику могут предоставить дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день.

Авторы законопроекта отмечают, что дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет нужно предоставлять людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

Сейчас по закону дополнительный отпуск за свой счет устанавливается коллективным договором работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также одинокой матери или отцу, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет.