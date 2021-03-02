В Рязанской области выбрали лучших тхэквондистов

26-27 в спорткомплексе «Атрон-Арена» прошел Чемпионат и первенство Рязанской области по тхэквондо (дисциплина пхумсэ). Участниками соревнований стали около 60 спортсменов Рязани из спортшколы «Феникс».
Состязания проходили в возрастных категориях 2010-2011, 2009-2007, 2006-2004, 2003 годов рождения и старше.
Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:
- Мальчики 2010-2011 годов рождения:
1. Дмитрий Маркин;
2. Максим Агафонов;
3. Арсений Малышев;
3. Денис Осокин.
- Девочки 2010-2011 годов рождения:
1. Лина Большова;
2. Таисия Фроликова;
3. Ева Фаткина;
3. Мария Гулянова.
- Юноши 2009-2007 годов рождения:
1. Тимур Те;
2. Андрей Константинов;
3. Алексей Клинков;
3. Егор Осокин.
- Девушки 2009-2007 годов рождения:
1. Алиса Селиванова;
2. Анастасия Жильцова;
3. Арина Понкратова.
- Смешанная двойка 2009-2007 годов рождения:
1. Иван Егоров, Алиса Селиванова;
2. Алексей Клинков, Анастасия Жильцова;
3. Егор Осокин, Арина Понкратова.
- Командная тройка юноши 2009-2007 годов рождения:
1. Тимур Те, Андрей Константинов, Алексей Клинков.
- Командная тройка девушки 2009-2007 годов рождения:
1. Алиса Селиванова, Анастасия Жильцова, Арина Понкратова.
- Юниоры 2006-2004 годов рождения:
1. Николай Чириков;
2. Егор Глазков;
3. Никита Турчанский.
- Юниорки 2006-2004 годов рождения:
1. Екатерина Гордеева;
2. Екатерина Роскошная;
3. Алена Сидорова.
- Юниоры смешанные пары
1. Николай Чириков, Екатерина Гордеева;
2. Егор Глазков, Алена Сидорова;
3. Никита Турчанский, Екатерина Роскошная.
- Юниорки командная тройка 2006-2004 годов рождения:
1. Екатерина Гордеева, Екатерина Роскошная, Алена Сидорова.
- Мужчины 2003 года рождения и старше:
1. Максим Дикарев;
2. Александр Хромов;
3. Дмитрий Макушкин;
3. Тимур Глазков.
- Женщины 2003 года рождения и старше:
1. Евгения Гаврилова.
- Смешанные пары 2003 года рождения и старше:
1. Александр Хромов, Евгения Гаврилова.
- Командная тройка, мужчины 2003 года рождения и старше:
1. ДмитрийМакушкин, Александр Хромов, Тимур Глазков.
- Фристаил 2009-2004 годов рождения:
1. Егор Глазков;
2. Николай Чириков.
- Фристаил смешанная пара 2009-2004 годов рождения:
1. Николай Чириков, Екатерина Гордеева;
2. Егор Глазков, Екатерина Роскошная.
- Фристаил мужчины 2003 года рождения и старше:
1. Александр Хромов;
2. Тимур Глазков.
- Фристаил женщины 2003 года рождения и старше:
1. Евгения Гаврилова.
- Фристаил смешанная пара 2003 года рождения и старше:
1. Тимур Глазков, Евгения Гаврилова.
- Фристаил смешанная пятерка:
1. Тимур Глазков, Александр Хромов, Николай Чириков, Евгения Гаврилова, Екатерина Гордеева.