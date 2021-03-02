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В Рязанской области выбрали лучших тхэквондистов
26-27 в спорткомплексе «Атрон-Арена» прошел Чемпионат и первенство Рязанской области по тхэквондо (дисциплина пхумсэ). Участниками соревнований стали около 60 спортсменов Рязани из спортшколы «Феникс».

26-27 в спорткомплексе «Атрон-Арена» прошел Чемпионат и первенство Рязанской области по тхэквондо (дисциплина пхумсэ). Участниками соревнований стали около 60 спортсменов Рязани из спортшколы «Феникс».

Состязания проходили в возрастных категориях 2010-2011, 2009-2007, 2006-2004, 2003 годов рождения и старше.

Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:

  • Мальчики 2010-2011 годов рождения:

1. Дмитрий Маркин;

2. Максим Агафонов;

3. Арсений Малышев;

3. Денис Осокин.

  • Девочки 2010-2011 годов рождения:

1. Лина Большова;

2. Таисия Фроликова;

3. Ева Фаткина;

3. Мария Гулянова.

  • Юноши 2009-2007 годов рождения:

1. Тимур Те;

2. Андрей Константинов;

3. Алексей Клинков;

3. Егор Осокин.

  • Девушки 2009-2007 годов рождения:

1. Алиса Селиванова;

2. Анастасия Жильцова;

3. Арина Понкратова.

  • Смешанная двойка 2009-2007 годов рождения:

1. Иван Егоров, Алиса Селиванова;

2. Алексей Клинков, Анастасия Жильцова;

3. Егор Осокин, Арина Понкратова.

  • Командная тройка юноши 2009-2007 годов рождения:

1. Тимур Те, Андрей Константинов, Алексей Клинков.

  • Командная тройка девушки 2009-2007 годов рождения:

1. Алиса Селиванова, Анастасия Жильцова, Арина Понкратова.

  • Юниоры 2006-2004 годов рождения:

1. Николай Чириков;

2. Егор Глазков;

3. Никита Турчанский.

  • Юниорки 2006-2004 годов рождения:

1. Екатерина Гордеева;

2. Екатерина Роскошная;

3. Алена Сидорова.

  • Юниоры смешанные пары

1. Николай Чириков, Екатерина Гордеева;

2. Егор Глазков, Алена Сидорова;

3. Никита Турчанский, Екатерина Роскошная.

  • Юниорки командная тройка 2006-2004 годов рождения:

1. Екатерина Гордеева, Екатерина Роскошная, Алена Сидорова.

  • Мужчины 2003 года рождения и старше:

1. Максим Дикарев;

2. Александр Хромов;

3. Дмитрий Макушкин;

3. Тимур Глазков.

  • Женщины 2003 года рождения и старше:

1. Евгения Гаврилова.

  • Смешанные пары 2003 года рождения и старше:

1. Александр Хромов, Евгения Гаврилова.

  • Командная тройка, мужчины 2003 года рождения и старше:

1. ДмитрийМакушкин, Александр Хромов, Тимур Глазков.

  • Фристаил 2009-2004 годов рождения:

1. Егор Глазков;

2. Николай Чириков.

  • Фристаил смешанная пара 2009-2004 годов рождения:

1. Николай Чириков, Екатерина Гордеева;

2. Егор Глазков, Екатерина Роскошная.

  • Фристаил мужчины 2003 года рождения и старше:

1. Александр Хромов;

2. Тимур Глазков.

  • Фристаил женщины 2003 года рождения и старше:

1. Евгения Гаврилова.

  • Фристаил смешанная пара 2003 года рождения и старше:

1. Тимур Глазков, Евгения Гаврилова.

  • Фристаил смешанная пятерка:

1. Тимур Глазков, Александр Хромов, Николай Чириков, Евгения Гаврилова, Екатерина Гордеева.