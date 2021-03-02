В Рязанской области прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». Результаты

С 24 по 28 февраля на БК «Алмаз» прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». Спортсмены соревновались в спринте, масс-старте и эстафете.

С 24 по 28 февраля на БК «Алмаз» прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». В соревнованиях приняли участие спортсмены Алтайского края и Республик Алтай, Татарстан, Чувашия, Карелия, Архангельской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской областей, городов Москва и Санкт-Петербург. Спортсмены соревновались в спринте, масс-старте и эстафете.

Результаты:

Спринт (гонка с раздельного старта с 2 огневыми рубежами) — 25 февраля. Победителями в своих возрастных группах стали:

35-39 лет 1 место — Лыжин Иван (Алтайский край); 2 место—Маковеев Андрей (Тюменская область); 3 место —Дроздов Алексей (Ленинградская область);

40-44 года 1 место — Трефилов Вадим (Ульяновская область); 2 место— Тимошин Алексей (Томская область); 3 место — Иванов Владислав (Новосибирская область);

45-49 лет 1 место — Ярцев Роман (Москва); 2 место —Пехтерев Юрий (Московская область); 3 место — Костюхин Константин (Москва);

50-54 года 1 место — Пупышев Юрий (Свердловская область); 2 место —Тихонов Геннадий (Москва); 3 место — Рыбин Сергей (Алтайский край);

55-59 лет 1 место — Алферьев Виктор (Москва); 2 место — Завьялов Сергей (Москва); 3 место — Лапаев Александр (Тюменская область);

60-64 года 1 место — Кюнтиев Андрей (Санкт—Петербург); 2 место — Павлов Николай (Республика Карелия); 3 место — Еремин Владимир (Москва);

65+ 1 место — Соснин Александр (Санкт—Петербург); 2 место — Лебедев Евгений (Республика Татарстан); 3 место — Сальников Владимир (Саратовская область);

Призеры среди женщин: 1 место — Жилина Мария (Московская область); 2 место — Лютова Ольга (Москва); 3 место — Соколова Татьяна (Саратовская область);



Массстарт (гонка с общего старта с 4 огневыми рубежами) — 27 февраля: