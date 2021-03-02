В Рязанской области прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». Результаты
С 24 по 28 февраля на БК «Алмаз» прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». Спортсмены соревновались в спринте, масс-старте и эстафете.
С 24 по 28 февраля на БК «Алмаз» прошел Чемпионат России по биатлону «Мастерс». В соревнованиях приняли участие спортсмены Алтайского края и Республик Алтай, Татарстан, Чувашия, Карелия, Архангельской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Нижегородской, Рязанской областей, городов Москва и Санкт-Петербург. Спортсмены соревновались в спринте, масс-старте и эстафете.
Результаты:
Спринт (гонка с раздельного старта с 2 огневыми рубежами) — 25 февраля. Победителями в своих возрастных группах стали:
- 35-39 лет
- 1 место — Лыжин Иван (Алтайский край);
- 2 место—Маковеев Андрей (Тюменская область);
- 3 место —Дроздов Алексей (Ленинградская область);
- 40-44 года
- 1 место — Трефилов Вадим (Ульяновская область);
- 2 место— Тимошин Алексей (Томская область);
- 3 место — Иванов Владислав (Новосибирская область);
- 45-49 лет
- 1 место — Ярцев Роман (Москва);
- 2 место —Пехтерев Юрий (Московская область);
- 3 место — Костюхин Константин (Москва);
- 50-54 года
- 1 место — Пупышев Юрий (Свердловская область);
- 2 место —Тихонов Геннадий (Москва);
- 3 место — Рыбин Сергей (Алтайский край);
- 55-59 лет
- 1 место — Алферьев Виктор (Москва);
- 2 место — Завьялов Сергей (Москва);
- 3 место — Лапаев Александр (Тюменская область);
- 60-64 года
- 1 место — Кюнтиев Андрей (Санкт—Петербург);
- 2 место — Павлов Николай (Республика Карелия);
- 3 место — Еремин Владимир (Москва);
- 65+
- 1 место — Соснин Александр (Санкт—Петербург);
- 2 место — Лебедев Евгений (Республика Татарстан);
- 3 место — Сальников Владимир (Саратовская область);
- Призеры среди женщин:
- 1 место — Жилина Мария (Московская область);
- 2 место — Лютова Ольга (Москва);
- 3 место — Соколова Татьяна (Саратовская область);
Массстарт (гонка с общего старта с 4 огневыми рубежами) — 27 февраля:
- 35-39 лет
- 1 место — Маковеев Андрей (Тюменская область);
- 2 место — Лыжин Иван (Алтайский край);
- 3 место — Драздов Алексей (Ленинградская область);
- 40-44 года
- 1 место — Трефилов Вадим (Ульяновская область);
- 2 место — Тимошин Алексей (Томская область);
- 3 место — Ермолов Андрей (Московская область);
- 45-49 лет
- 1 место — Ярцев Роман (Москва);
- 2 место Пехтерев Юрий (Московская область);
- 3 место — Емельянов Антон (Ленинградская область);
- 50-54 года
- 1 место — Бутырин Михаил (Саратовская область);
- 2 место — Пупышев Юрий (Свердловская область);
- 3 место — Полянский Олег (Алтайский край);
- 55-59 лет
- 1 место — Завьялов Сергей (Москва);
- 2 место — Спирин Вячеслав (Саратовская область);
- 3 место — Алферьев Виктор (Москва);
- 60-64 года
- 1 место — Павлов Николай (Республика Карелия);
- 2 место — Кюнтиев Андрей (Санкт—Петербург);
- 3 место — Спирин Владимир (Тюменская область);
- 65+
- 1 место — Соснин Александр (Санкт—Петербург);
- 2 место — Сальников Владимир (Саратовская область);
- 3 место — Лебедев Евгений (Республика Татарстан);
- Призеры среди женщин:
- 1 место — Семина Наталья (Тюменская область);
- 2 место — Лютова Ольга (Москва);
- 3 место — Пасекова Екатерина (Москва);
- Эстафета — 28 февраля:
- 1 место — Пехтерев Юрий, Майгуров Виктор, Маковеев Андрей;
- 2 место — Бурмистров Сергей, Колесников Сергей, Трефилов Вадим;
- 3 место — Колосов Олег, Пупышев Юрий, Полянский Олег.