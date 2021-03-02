В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги онлайн-конкурса «Отец. Отечество. Отчизна»

На конкурс представили десятки творческих работ. Они размещались на сайте онлайн-конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Победителей и призеров определяли путем голосования, которое проходило на сайте в течение месяца.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги творческого онлайн-конкурса «Отец. Отечество. Отчизна». Его провели для сотрудников энергокомпаний и приурочили ко Дню защитника Отечества.

Энергетикам предлагалось записать видеоролики, где они исполняют патриотические песни и стихи собственного сочинения о Родине и преемственности поколений, о сыновьих и дочерних чувствах, о любви к родителям, о героях наших дней, о трудовом подвиге в мирное время.

На конкурс представили десятки творческих работ. Они размещались на сайте онлайн-конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Победителей и призеров определяли путем голосования, которое проходило на сайте в течение месяца.

По результатам голосования победителем конкурса стал творческий коллектив Сергачского высоковольтного района электрических сетей филиала «Нижновэнерго» с видеоклипом «Энергоистория». Второе место у техника Старожиловского РЭС филиала «Рязаньэнерго» Светланы Верченко за песню «Планета Земля — это наш дом». Третье место заняла ведущий инженер диспетчерской службы ЦУС «Курскэнерго» Надежда Сенотова со стихотворением «Сколько слез пролила Россия». Специальным призом конкурсная комиссия отметила заместителя начальника департамента по связям с общественностью «Россети Центр» Юлию Максименко за стихотворение «Родина», написанное к конкурсу.

Призеров наградили памятными подарками.

«Мы проводим онлайн-конкурсы с прошлого года, и они неизменно вызывают большой интерес. Не стал исключением и патриотический конкурс „Отец. Отечество. Отчизна“: работы участников собрали более 800 тысяч просмотров! И это не случайно. Ведь любовь к Отечеству, к родным и близким, гордость за тех, кто своим ежедневным трудом двигает нашу страну вперед, стремление внести свой вклад в это важное и нужное дело — это те ценности, которые объединяют всех нас», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.