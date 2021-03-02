В Минсельхозе придумали, как сдержать рост цен на продукты

В Минсельхозе придумали, как сдержать рост цен на продукты. Минсельхоз обсуждает повышение пошлины на ввоз инкубационных яиц для стимулирования российского производства.

В Минсельхозе придумали, как сдержать рост цен на продукты. Об этом пишут «Известия».

Минсельхоз обсуждает повышение пошлины на ввоз инкубационных яиц для стимулирования российского производства. С 2022 года пошлина может повыситься с нуля до пяти процентов, с 2023 года — до пятнадцати процентов.

«Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства», — отметили в ведомстве.

Также в Минсельхозе рассматривают возможность денежной компенсации строительства и модернизации объектов для производства яиц с 2022 года. Власти могут компенсировать часть затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.