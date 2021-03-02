В марте изменится расписание некоторых рязанских электричек

В марте изменится расписание некоторых электричек Казанского направления в Москве и Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В марте изменится расписание некоторых электричек Казанского направления в Москве и Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети на участке Рыбное — Дивово. Так, 3-5 и 10-12 марта у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, на время работ из расписания выведут два поезда на участке Рязань-1 — Дивово.