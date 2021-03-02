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Трехлетняя дочь рязанки погибла на пожаре
Пожарных вызвали соседи, после тушения в квартире обнаружили еле живую девочку. Она скончалась в больнице от отравления угарным газом.

Вечером в понедельник, 1 марта, на улице Свердлова в Подольске произошел пожар. В квартире жила уроженка села Сушки Спасского района с трехлетней дочерью, передает ФАН со ссылкой на источник.

По информации агентства, женщина работает швеей на местном производстве. Она ушла на ночную смену, оставив девочку одну и попросив любовника покормить ее вечером. До квартиры мужчина дойти не успел, примерно в 18:00 загорелся диван, начался пожар.

«Женщина состоит на всевозможных учетах в социальных службах. Скорее всего, ребенок поджог диван, на котором резвился с зажигалкой», — приводит ФАН слова источника.

Пожарных вызвали соседи, после тушения в квартире обнаружили еле живую девочку. Она скончалась в больнице от отравления угарным газом.

Правоохранители организовали проверку.

Фото ru.depositphotos.com