Соцсети: около ТЦ «Премьер» завелась юная воровка

По словам очевидца, вечером на остановке общественного транспорта ТЦ «Премьер», девочка 14-16 лет пыталась украсть у него из кармана телефон. Она имела не русскую национальность, была одета в зеленую куртку с капюшоном и маску.

Около ТЦ «Премьер» завелась юная воровка. Сообщение об этом появилось в соцсетях в понедельник, 1 марта.

По словам очевидца, вечером на остановке общественного транспорта ТЦ «Премьер», девочка 14-16 лет пыталась украсть у него из кармана телефон. Подросток следила за пассажирами, которые садились в транспорт.

«Она имела не русскую национальность, была одета в зеленую куртку с капюшоном и маску», — отметил очевидец.

Также мужчина призвал горожан быть внимательнее.