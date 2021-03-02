Рязанка обманула знакомую на полтора млн рублей

Рязанка обманула знакомую на 1,5 млн рублей. Она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Рязанка обманула знакомую на полтора млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

В сентябре 2018 года 43-летняя жительница Клепиковского района узнала, что ее знакомая хочет ликвидировать фирму из-за задолженности по налогам более 1 млн рублей. Женщина решила обмануть свою знакомую и сказала, что может повлиять на решение налоговой. За это она попросила 800 тысяч рублей. В марте 2019 года мошенница потребовала еще 700 тысяч рублей для окончательного решения вопроса. При передаче денег женщину задержали.

Расследование уголовного дела завершено, рязанка обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ей грозит срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.