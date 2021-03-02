Рязанца задержали за уклонение от службы в армии

Жителя Ряжска задержали за уклонение от службы в армии. С 2016 года он скрывался от призыва. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Жителя Ряжска задержали за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

25-летний мужчина не имел законных оснований для освобождения от прохождения военной службы. С 2016 года он скрывался от призыва.

За уклонение от прохождения военной службы возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.