Рязанца задержали за уклонение от службы в армии
Жителя Ряжска задержали за уклонение от службы в армии. С 2016 года он скрывался от призыва. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Жителя Ряжска задержали за уклонение от службы в армии. Об этом
25-летний мужчина не имел законных оснований для освобождения от прохождения военной службы. С 2016 года он скрывался от призыва.
За уклонение от прохождения военной службы возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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