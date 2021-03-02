Названы победители Всероссийского лыжного марафона, посвященного памяти Есенина
В субботу, 27 февраля, в Спас-Клепиках прошел 45 Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. В этом году он собрал 135 лыжников из Московской области, Рязани, Мурманска, Коломны, Луховиц и других городов.
В субботу, 27 февраля, в Спас-Клепиках прошел 45 Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. В этом году он собрал 135 лыжников из Московской области, Рязани, Мурманска, Коломны, Луховиц и других городов.
Соревнования прошли на традиционных дистанциях — 20 и 50 километров.
Победителями в своих возрастных категориях стали:
- Мария Заикина;
- Алина Копцова;
- Людмила Цыпулина;
- Дмитрий Родичкин;
- Иван Заикин;
- Сергей Сучков;
- Сергей Дудоров;
- Александр Романов;
- Сергей Овчинников;
- Валерий Кривцов;
- Дмитрий Скрыпников;
- Валентин Андреев;
- Николай Сурков;
- Алексей Андрейкин.