Названы победители Всероссийского лыжного марафона, посвященного памяти Есенина

В субботу, 27 февраля, в Спас-Клепиках прошел 45 Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. В этом году он собрал 135 лыжников из Московской области, Рязани, Мурманска, Коломны, Луховиц и других городов.