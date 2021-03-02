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Названы победители Всероссийского лыжного марафона, посвященного памяти Есенина
В субботу, 27 февраля, в Спас-Клепиках прошел 45 Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. В этом году он собрал 135 лыжников из Московской области, Рязани, Мурманска, Коломны, Луховиц и других городов.

В субботу, 27 февраля, в Спас-Клепиках прошел 45 Всероссийский лыжный марафон, посвященный памяти Сергея Есенина. В этом году он собрал 135 лыжников из Московской области, Рязани, Мурманска, Коломны, Луховиц и других городов.

Соревнования прошли на традиционных дистанциях — 20 и 50 километров.

Победителями в своих возрастных категориях стали:

  • Мария Заикина;
  • Алина Копцова;
  • Людмила Цыпулина;
  • Дмитрий Родичкин;
  • Иван Заикин;
  • Сергей Сучков;
  • Сергей Дудоров;
  • Александр Романов;
  • Сергей Овчинников;
  • Валерий Кривцов;
  • Дмитрий Скрыпников;
  • Валентин Андреев;
  • Николай Сурков;
  • Алексей Андрейкин.