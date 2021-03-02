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На семи рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет из-за аварийных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром во вторник, 2 марта, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Корнилова, дома 2а, 2б, 2 В (частный сектор), 2 г (частный сектор),
  • улица Ушакова, дома 2а, 2б, 2 В (частный сектор),
  • улица Гайдара, дом 2а,
  • улица Гоголя, дом 15/1 (частный сектор),
  • улица Культуры, дома 9, 10,
  • улица Энгельса, дом 33/9,
  • 1-й Индустриальный переулок, дом 13 (детсад №9).