Машину рязанца арестовали за неуплату штрафов

Мужчина не оплачивал штрафы за нарушение ПДД с конца 2019 года. Судебные приставы арестовали автомобиль должника.

Судебные приставы арестовали машину рязанца за неуплату штрафов. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.

Мужчина не оплачивал штрафы за нарушение ПДД с конца 2019 года. За двадцать восемь документов он должен был заплатить более пятидесяти тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника Toyota Camry 2013 года выпуска. Опасаясь потерять автомобиль, рязанец оплатил долг в тот же день.