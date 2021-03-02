«Когда закончится коллапс?» Рязанец призвал мэрию разобраться с ситуацией на платном путепроводе

Рязанец Дмитрий Климов призвал мэрию обратить внимание на ситуацию с платным путепроводом. Он опубликовал в сети видео.

Рязанец Дмитрий Климов призвал мэрию обратить внимание на ситуацию с платным путепроводом. Он опубликовал в сети видео.

«Когда закончится этот коллапс на платном путепроводе моста из Дашково-Песочни?» — поинтересовался мужчина.

По его словам, водителям приходится стоять по полтора-два часа, чтобы проехать два километра.

«Обратите, пожалуйста, на это внимание», — адресовал он администрации.