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К зимнему фестивалю ГТО присоединились юные рязанцы
В Рязанской области проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди всех категорий населения. Его проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщил минспорт.

В Рязанской области проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди всех категорий населения. Его проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщил минспорт.

Фестиваль приурочен к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

К выполнению нормативов присоединились юные рязанцы. Так, в детском саду «Березка» Михайловского района воспитанники старших групп выполняли нормативы ВФСК «ГТО». В тестировании участвовали 39 ребят 1 ступени.

Спортивные судья приняли нормативы по следующим видам испытаний: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища лежа на спине за минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон из положения стоя на гимнастической скамье.

«В ходе выполнения норм ГТО ребята стремились выполнить тесты на знак отличия и очень многие с этим справились, — говорится в сообщении. — В мае 2021 года их ждет второй этап испытаний».