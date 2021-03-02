Еще трое рязанцев скончались от COVID-19

Общее число заражений достигло 24 605. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 63 случая коронавируса. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 605. За сутки вылечились 68 пациентов, всего 22 636. Умерли 3 человека, всего 301.

В России за сутки выявили 10 565 случай заражения, всего 4 268 215. За сутки выздоровели 14 966 пациентов, всего 3 838 040. Скончались 441 человек, всего 86 896.