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Еще трое рязанцев скончались от COVID-19
Общее число заражений достигло 24 605. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 63 случая коронавируса. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 605. За сутки вылечились 68 пациентов, всего 22 636. Умерли 3 человека, всего 301.

В России за сутки выявили 10 565 случай заражения, всего 4 268 215. За сутки выздоровели 14 966 пациентов, всего 3 838 040. Скончались 441 человек, всего 86 896.