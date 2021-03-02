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Эксперты рассказали, насколько подорожают цветы к 8 марта
Из-за пандемии и падения спроса производство цветов сократилось. Оптовые компании предупреждают о повышении цен на цветы в полтора-два раза.

Эксперты рассказали, насколько подорожают цветы к 8 марта. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Александра Зобова, заведующего кафедрой маркетинга РУДН, 90 процентов цветов на полках магазинов — импортные, российский климат не позволяет добиться полного импортозамещения.

Из-за пандемии и падения спроса производство цветов сократилось. Оптовые компании предупреждают о повышении цен на цветы в полтора-два раза. Так, например, нидерландская хризантема, вместо 80-90 рублей будет стоить примерно 250 рублей. Букет из 11 хризантем — почти три тысячи.

Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова, отмечает, что больше всего подорожают розы, так как на эти цветы отмечается повышенный спрос в праздники.