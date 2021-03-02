Авария на Ряжском шоссе парализовала движение по Куйбышевскому

Согласно сервису «Яндекс. Карты», город снова «встал» в десятибалльных пробках.

Утром во вторник, 2 марта, на пересечении Ряжского шоссе и Окружной дороги произошла авария. Из-за этого на Куйбышевском шоссе буквально парализовало движение в сторону выезда из Рязани.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», город снова «встал» в десятибалльных пробках.

Движение также затруднено на Восточной окружной, на выезде со Шлакового и из Дашково-Песочни, на улицах Спортивной и Семашко, в Кальном, на улицах Есенина, Чкалова, Вокзальной (ДТП в левом ряду), на Московском и на выезде из Канищева.

Позже появилось фото аварии на Ряжском шоссе.