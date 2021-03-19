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Видео: в Рязани водитель проехал на «красный»
По словам автора видео, ролик снят вечером 18 марта около 18:30. Водитель проехал на «красный» у «Пятой базы».

В Рязани сняли на видео водителя, который проехал на красный сигнал светофора. Ролик опубликован утром в пятницу, 19 марта.

По словам автора видео, ролик снят вечером 18 марта около 18:30.

«"Пятая база», перекресток. «Красный» для авто, «пешеходник» зеленый. Обогнать всех по в"стречке" пол восьмого вечера, когда пробок нету и поток машин не особо", — говорится в комментарии к ролику.

Видео Михаила Конюхова