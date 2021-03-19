В Рязани откроют два новых музея

В Рязани появятся два частных музея — «Мука» и «Шили-были». Они победили в региональном конкурсе и получили по миллионному гранту.

В Рязани появятся два частных музея — «Мука» и «Шили-были». Они победили в региональном конкурсе и получили по миллионному гранту.

Музеи откроются в 2021 году, их концепцию обсудили на заседании Общественного совета при управлении культуры администрации города, пишет газета «Рязанские ведомости».

Музей «Мука» расположится на улице Почтовой, 55. Об истории производства и продажи хлеба в конце 18-го — начале 20-го веков расскажут его экспозиции: «Русская изба» (домашний быт крестьян), «Кондитерская на Почтовой» (о кондитерах Рязани 19 века), «Хлебная площадь» (погружение в мир купеческого прошлого), «Рязанская булочная (реконструкция булочной советского времени), «Путь хлеба» (от освоения сельскохозяйственных культур до минизавода), «Мировые пряничные традиции».

Интерактивный музей «Шили-были» появится на Первомайском проспекте, 40 корпус 1, его экспозиции посвятят лоскутному шитью (в 1717 году в Рязанской губернии построили первую в России игольную фабрику).