\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-1°
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.50 14:20
Нал. EUR 87.55 / 88.35 14:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
53 минуты назад
310
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
4 722
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
12 233
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
8 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани откроют два новых музея
В Рязани появятся два частных музея — «Мука» и «Шили-были». Они победили в региональном конкурсе и получили по миллионному гранту.

В Рязани появятся два частных музея — «Мука» и «Шили-были». Они победили в региональном конкурсе и получили по миллионному гранту.

Музеи откроются в 2021 году, их концепцию обсудили на заседании Общественного совета при управлении культуры администрации города, пишет газета «Рязанские ведомости».

Музей «Мука» расположится на улице Почтовой, 55. Об истории производства и продажи хлеба в конце 18-го — начале 20-го веков расскажут его экспозиции: «Русская изба» (домашний быт крестьян), «Кондитерская на Почтовой» (о кондитерах Рязани 19 века), «Хлебная площадь» (погружение в мир купеческого прошлого), «Рязанская булочная (реконструкция булочной советского времени), «Путь хлеба» (от освоения сельскохозяйственных культур до минизавода), «Мировые пряничные традиции».

Интерактивный музей «Шили-были» появится на Первомайском проспекте, 40 корпус 1, его экспозиции посвятят лоскутному шитью (в 1717 году в Рязанской губернии построили первую в России игольную фабрику).