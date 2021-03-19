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В понедельник в Горроще отключат свет
В понедельник, 22 марта, в Горроще отключат свет. В городе запланированы работы по валке аварийных деревьев.

В понедельник, 22 марта, в Горроще отключат свет. Об этом сообщили в мэрии.

В городе запланированы работы по валке аварийных деревьев. Из-а этого электричества с 9:30 до 15:00 не будет по следующим адресам:

  • улица Братиславская, дом 7;
  • улица Гоголя, дома 2, 4, 6, 8, 10;
  • улица Полетаева, дома 10, 12.

С 13:00 до 15:00 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Братиславская, дома 9, 13, 15;
  • улица Островского, дома 1, 3, 4, 5, 7, 9;
  • улица Полетаева, дома 16, 18.

Работы проведет МУП «РГРЭС».