В понедельник в Горроще отключат свет
В понедельник, 22 марта, в Горроще отключат свет. В городе запланированы работы по валке аварийных деревьев.
В понедельник, 22 марта, в Горроще отключат свет. Об этом сообщили в
В городе запланированы работы по валке аварийных деревьев. Из-а этого электричества с 9:30 до 15:00 не будет по следующим адресам:
- улица Братиславская, дом 7;
- улица Гоголя, дома 2, 4, 6, 8, 10;
- улица Полетаева, дома 10, 12.
С 13:00 до 15:00 свет отключат по следующим адресам:
- улица Братиславская, дома 9, 13, 15;
- улица Островского, дома 1, 3, 4, 5, 7, 9;
- улица Полетаева, дома 16, 18.
Работы проведет МУП «РГРЭС».