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В Песочне угнали автомобиль
Мужчина рассказал, что устроил с приятелями застолье в Песочне. Спустя время хозяин квартиры покинул друзей и лег спать. Когда он проснулся, увидел, что все уже ушли, а машина у его дома пропала.

В Песочне угнали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился житель Калмыкии и сообщил, что у него пропала машина, припаркованная около дома.

Мужчина рассказал, что устроил с приятелями застолье в Песочне. Спустя время хозяин квартиры покинул друзей и лег спать. Когда он проснулся, увидел, что все уже ушли, а машина у его дома пропала.

Полиция установила, куда направился угнанный автомобиль и отправились в погоню. Оперативники передали ориентировку автомобиля сотрудникам ДПС ГИБДД.

Водителя угнанной машины задержали сотрудники полиции по Октябрьскому району Рязани совместно с дорожными полицейскими Шиловского района.

Выяснилось, что молодой человек был знакомым пострадавшего.

26-летний житель Оренбургской области и 30-летний житель Калмыкии приехали в Рязань для работы на стройке.

«Последний устроил дома застолье, в числе приглашенных гостей был его 26-летний коллега. Когда хозяин квартиры уснул, оренбуржец решил без ведома владельца автомобиля воспользоваться транспортным средством ради развлечения. Он забрал ключи и отправился кататься, однако был задержан сотрудниками полиции в Шиловском районе», — говорится в сообщении.

Ранее молодого человека уже судили за угон, а также привлекали к уголовной ответственности за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ).