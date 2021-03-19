В мэрии сообщили подробности о сгоревшей в Семчине маршрутке

Машина новая, она не выходила в рейс. Маршрутка была припаркована.

Маршрутка, которая загорелась в Семчине в пятницу, 19 марта, не выходила в рейс. Об этом сообщили в мэрии.

«По предварительным данным, возгорание произошло в связи с коротким замыканием. Автобус принадлежит „Альфатрансу“», — отметили в сообщении.

В мэрии добавили, что машина новая, она не выходила в рейс. Маршрутка была припаркована.

Никто не пострадал.

Напомним, маршрутка находилась на конечной остановке.