Специалисты «Рязаньгоргаза» завершили газификацию микрорайона

Газовики выполнили врезку проложенного газопровода в действующую газораспределительную сеть, проверили герметичность внутридомовых сетей, осуществили наладку и подключение газовых двухконтурных котлов, которые обеспечат тепло и горячую воду будущим жильцам. Всего в этом микрорайоне газом обеспечены уже более 1600 квартир.

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили работы по газификации нового многоквартирного жилого дома на Касимовском шоссе в Рязани. Об этом сообщили в организации.

В ближайшее время 99 собственников квартир смогут пользоваться природным газом.

Газовики выполнили врезку проложенного газопровода в действующую газораспределительную сеть, проверили герметичность внутридомовых сетей, осуществили наладку и подключение газовых двухконтурных котлов, которые обеспечат тепло и горячую воду будущим жильцам. Всего в этом микрорайоне газом обеспечены уже более 1600 квартир.

«В соответствии с проектом планировки территории сегодняшний пуск газа — это завершающий этап развития жилого массива. Теперь главной задачей газовиков становится реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного газоснабжения потребителей», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.