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Рязанских водителей проверят на трезвость
В пятницу и выходные, 19-21 марта, в Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу и выходные, 19-21 марта, в Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили для проверки состояния водителей. Рязанцам напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение «прав» от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.