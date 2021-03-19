Рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные, 19-21 марта, в Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу и выходные, 19-21 марта, в Рязанской области проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили для проверки состояния водителей. Рязанцам напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение «прав» от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.