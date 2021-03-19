Рязанца объявили в розыск за миллионный долг

Исполнительное производство возбудили в отношении жителя Сараевского района. Его долг составил 1 млн 192 тысячи 202 рубля. Мужчина не выплачивает алименты на содержание сына 2006 года рождения.

В Рязанской области объявили в розыск должника по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Исполнительное производство возбудили в отношении жителя Сараевского района, Александра Анатольевича Зенкина. Его долг составил 1 млн 192 тысячи 202 рубля. Мужчина не выплачивает алименты на содержание сына 2006 года рождения.