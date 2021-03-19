При взрыве многоэтажки в Химках погиб человек

В здании загорелись пять квартир. Между восьмым и девятым этажами обрушились межкомнатные перегородки и перекрытия. На нескольких этажах выбило окна, разрушились балконы. Из-под завалов удалось спасти ребенка.

При взрыве многоэтажки в Химках погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв произошел по адресу: улица Зеленая, дом №16.

В здании загорелись пять квартир. Между восьмым и девятым этажами обрушились межкомнатные перегородки и перекрытия. На нескольких этажах выбило окна, разрушились балконы.

Из-под завалов удалось спасти ребенка. Еще одного ребенка нашли без признаков жизни.

По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ.