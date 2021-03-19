Появились подробности ДТП со вспыхнувшей на Северной окружной машиной
В 11:20 на Северной окружной 56-летний водитель на «Ниве», перестраиваясь из одной полосы в другую, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «КамАЗом», ехавшим в попутном направлении. За рулем последнего был 29-летний житель Рязанского района.
Пресс-служба регионального УМВД сообщила подробности ДТП на Северной окружной, произошедшего в четверг, 18 марта.
В 11:20 на Северной окружной 56-летний водитель на «Ниве», перестраиваясь из одной полосы в другую, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «КамАЗом», ехавшим в попутном направлении. За рулем последнего был 29-летний житель Рязанского района.
Водителя «легковушки» с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка. Напомним, машина загорелась.