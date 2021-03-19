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Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничений?
Три истории о том, как спасают свои площадки рязанские бизнесмены, — читайте в публикации РЗН.инфо.

В начале весны в Рязанской области в очередной раз продлили ограничения на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время. Согласно распоряжению губернатора, заведениям общественного питания запрещено работать с 1:00 до 6:00 как минимум до 28 марта.

Особенно сильно ограничительные меры ударили по ночным клубам. Этот сегмент отрасли на грани исчезновения, поскольку свою выручку подобные заведения традиционно получают после 1:00 — как раз в то время, когда нужно просить посетителей покинуть зал и закрыть двери.

По информации Ассоциации кулинаров Рязанского края, во вторую волну пандемии выручка в отрасли сократилась более чем в 2,5 раза. При этом речь о прибыли вообще не идет — в лучшие месяцы предприятиям удается «выйти в ноль». Владельцы бизнеса опасаются, что после снятия ограничений многие площадки не вернутся к работе, и когда людям разрешат отдыхать в привычном «докоронавирусном» режиме, им уже некуда будет пойти.

Тем не менее предприниматели продолжают из последних сил бороться за выживание. Одни держатся на плаву за счет торговли навынос, другие подключились к службам доставки, третьи смогли договориться с арендодателем об отсрочке платежей до лучших времен, четвертые содержат заведение за счет оборотных средств другого предприятия, не так сильно пострадавшего в пандемию.

Три истории о том, как спасают свои площадки рязанские бизнесмены, — читайте в публикации РЗН. инфо.