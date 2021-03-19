Компанию «Еламед» наградили дипломом «Лидер медицинских технологий» по итогам 2020 года

Торжественная церемония «Деловые итоги года» проводилась в рамках общего собрания Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Всего за успехи в хозяйственной деятельности было отмечено более тридцати предприятий Рязанской области.

Компания «Еламед» награждена дипломом «Лидер медицинских технологий» по итогам 2020 года. Торжественная церемония «Деловые итоги года» проводилась в рамках общего собрания Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», прошедшем 11 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего за успехи в хозяйственной деятельности было отмечено более тридцати предприятий Рязанской области.

«Сейчас торговая марка „Еламед“ — это более ста медицинских изделий различных направлений. Практически вся наша продукция является инновационной, а ее применение неразрывно связано с совершенствованием существующих или развитием новых медицинских технологий. Мы имеем собственный научно-технический центр, который позволяет создавать новые наукоёмкие изделия», — отметили в компании.